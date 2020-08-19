Adnan Oktar mağduru babanın çığlığı: Kızlarımı istiyorum

Adnan Oktar organize suç örgütü tarafından 2018’de Hollanda’ya kaçırıldığı iddia edilen Şeyma ve Büşra Koçak’ın babası Elvan Koçak, duruşma için Avusturya’dan İstanbul’a geldi.

‘EŞİM ÖRGÜTE KATILDI’

"Eski eşim Gülperi Koçak 2011’de sürekli A9 TV izlemeye ve Adnan Oktar’ın kitaplarını okumaya başladı. Daha sonra bu grubun etkinliklerine düzenli olarak katıldı. Yakın arkadaşı olan Ayşe Fırat, eşimin sürekli örgütsel faaliyetlere katılmasını, sohbetlerde bulunmasını istedi. Bu durumdan rahatsız oldum. Babasına, eşimi uyarmasını rica ettim. 3 aylık bir düzelmenin ardından eşim örgütten gelen baskılara dayanamayarak Ocak 2013’te benden boşanmak istedi ve anlaşmalı olarak boşandık. Çocuklarımızın velayeti ortaktı ancak annelerinde kalması kararını aldık.

‘3 YILDIR GÖRMÜYORUM’

Ayrılıktan sonra çocuklarımla hiçbir şekilde bağımı koparmadım. Hem maddi hem manevi olarak her türlü desteğimi verdim. Büyük kızım Şeyma, Viyana’da mimarlık okuyordu. Büşra ise tıp okuyacaktı. Lisede okulunun en başarılı öğrencisiydi. Onlar benim canlarım. 2017’den beri görmüyorum. Hollanda’da eski eşimle birlikte kalıyorlar, örgüt onları kaçırdı benden.

‘ÇOCUKLARIM İSTEMEDİ’

Yaşanan bu süreçten sonra ben çocuklarımı aramaya sormaya devam ettim. Gerek sosyal medyadan gerekse telefondan ulaşmaya çalıştım ancak çocuklarım eminim ki baskı altındalar, beni istemediklerini söylediler. Eski eşim Avusturya mahkemesi kararı ile velayeti kendi üstüne aldı, benim artık elim kolum bağlanmıştı. Ben neler olacağını düşünürken Adnan Oktar ve örgütüne devletimiz operasyon yaptı. Çok sevindim, tekrar çocuklarıma kavuşacağım için umutlandım.

‘KIZIMI TACİZ ETMİŞLER’

14 Ağustos 2018’de Türkiye’ye gelip ifademi verdim, dava ile alakalı suç duyurularımı yaptım. 2018’den bu yana süren davada ben ilk defa konuştum. Benden önce örgütten ayrılan müşteki hanım arkadaşlarımız çıktı. Benim kızlarımla beraber kalan müşteki Z.C. kızlarımın nasıl kaçırıldığını anlattı. Ben kızlarım kaçırıldı dediğim zaman Adnan Oktar televizyonuna çıkıp ‘Savcılıktan izin alınıp, rutin bir şekilde yurtdışına çıktılar’ demişti. Z.C., Kartal İş ile telefon konuşmalarını anlattı. Kartal İş, kızlarımı arayıp ‘Hazırlanın hemen gitmeniz lazım’ diyor. Bunlar kayıtlarda da mevcut. Kartal İş kızlarımı alıyor ve plakası özellikle çamurlanan bir araçla yurtdışına çıkartıyor. Neden? Çünkü yaşı reşit olmayan kızımın örgüt evinde kalışının hukuki karşılığını biliyorlar. Davada mağdur müştekileri dinledim, Adnan Oktar’ın benim 17 yaşındaki çocuğumu nasıl taciz ettiği mahkemede anlatıldı."

‘30 YIL SÜRSE VAZGEÇMEM’

"Dava devam ediyor, evlatlarım için mücadeleme devam edeceğim. 30 yıl daha sürse kızlarımı almak için her şeyi yapacağım; evlatlarımdan vazgeçmiyorum. Bu süreçte yanımda olan avukat Eser Çömlekçioğlu her şeyi yapıyor. Devletimize çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan rica ediyorum, kızlarım Hollanda’da zorla tutuluyor, kırmızı bültenle çocuklarımın Türkiye’ye getirilmesini istiyorum. Eski eşimin de yargılanmasını istiyorum. Kızım Büşra, annesi tarafından Türkiye’ye staja götürülme vaadiyle kandırılıp Adnan Oktar örgütüne katıldı. Küçük kızımla kopukluk oldu, bana hem ablası hem de erkek kardeşi, ‘Büşra tıp okuyacak, dersleri çok ağır’ dedi. En sonunda Türkiye’den bir haber geldi, 7 Ocak’ta, ‘Büşra’yı biz Adnan Oktar’ın televizyonunda gördük’ diye. Beni hep kandırmış çocuklar, kızarım diye."

VELAYETİ ALDIĞI GECE KAÇIRDILAR

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 31 yıldır fırıncılık yapan Elvan Koçak (45), Adnan Oktar’a bağlılığını gerekçe göstererek 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi Koçak’tan olan iki kızı Şeyma ve Büşra Koçak’ın, 19 ve 17 yaşındayken, Oktar tarafından alıkonulduğu iddiasıyla 11 Ocak 2018’de şikâyetçi olmuştu. Mahkeme velayeti Elvan Koçak’a verdi ancak kararın çıktığı gece iddiaya göre Adnan Oktar’ın adamları Gülperi Koçak, Büşra Koçak ve Şeyma Koçak’ı apar topar Hollanda’ya kaçırdı. 2018’de Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik başlatılan davada müşteki sıfatıyla yazılı beyanlarda bulunan Koçak, geçtiğimiz günlerde sözlü ifade vermek üzere Avusturya’dan Türkiye’ye geldi.