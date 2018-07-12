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Adnan Oktar İsrail ajanı mıydı?

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Adnan Oktar İsrail ajanı mıydı?
Adnan Oktar ve örgütüne yönelik başlatılan operasyonda şüphelilerle ilgili dosyada “Siyasi ve askeri casusluk” suçlaması da yer aldı.

Adnan Oktar gözaltına alındığında “Bu İngiliz oyunu” diye bağırdı. Oktar’a ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçlaması da yapıldı. Adnan Oktar’ın İstanbul’da bir otelde İsrailli Milletvekili Yehuda Glick ile görüştüğü ve devletin tepesiyle ilgili bilgileri aktardığı iddia edildi. Glick’in de bu bilgileri MOSSAD’a ulaştırdığı öne sürüldü.

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik başlatılan operasyonda şüphelilerle ilgili dosyada “Siyasi ve askeri casusluk” suçlaması da yer aldı.

Sözcü, o suçlamanın ‘içeriğine' ulaştı. İddiaya göre; Oktar'ı izleyen polis, onun İsrailli milletvekili Yehuda Glick ile görüştüğünü tespit etti.

İsrailli misafirini İstanbul'daki bir otelde ağırlayan Oktar'ın ona bazı bilgiler aktardığı ortaya çıktı.

Yine iddiaya göre Oktar ve adamlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarıyla ilgili edindikleri bilgileri İsrail'e aktardığı araştırılıyor.

Polis, bu milletvekilinin de bu bilgileri İsrail'in gizli haber alma teşkilatı MOSSAD'a aktardığını belirledi. Öte yandan emniyette gözaltında bulunan Adnan Oktar'ın, avukatından meyve suyu, elbise ve çamaşır istediği öğrenildi.

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