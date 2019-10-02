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ADNAN OKTAR DURUŞMADA KADIN SANIKLARA LAF ATTI

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ADNAN OKTAR DURUŞMADA KADIN SANIKLARA LAF ATTI
Hakkındai 22 ayrı suçtan toplamda 871 yıla kadar hapis cezası istenen Adnan Oktar organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, duruşmada sanıkl kadınlara laflar attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında açılan dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

'ÇOK GÜZELSİNİZ MAŞALLAH' 

Duruşmalara verilen kısa aralarda Oktar, sanıkların arasından geçerken, kadın sanıklara gülerek, "Çok güzelsiniz, maşallah" derken, kadın sanıklar da Oktar’a "Maşallah hocama" diyerek alkışladı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda 17 Eylül Salı günü başlayan davada ilk savunmayı örgütün ele başı olduğu gerekçesiyle hakkında 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası istenen Adnan Oktar yaptı.

OKTAR AYLIK GELİRİNE  "3 BİN TL" DEDİ   

Duruşmaya beyaz ceket, beyaz gömlek ve siyah pantolon giyerek katılan Oktar, kimlik tespitinde mesleğinin yazarlık olduğunu beyan ederek aylık gelirinin 3 bin lira olduğunu söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Oktar, mağdur çocukların baskı altında yönlendirmeyle ifade verdiğini ve korkutuldukları için kendisine iftira attırıldığını savundu.

Oktar, "Kadınların kibrinin kırılması için istismara maruz bırakılması" talimatı verildiği iddialarının sorulması üzerine de "Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı. Seks manasında değil. Şefkat duyuyorum, kadınlara karşı son derece hürmetli ve koruyucuyum. Kadınlara karşı saygımı herkes bilir. Kadınlar onore edilmelidir." diye konuştu.

Evli örgüt mensuplarının evliliklerinin sonlandırılması talimatı verdiğine ilişkin Oktar, öyle bir şeyin olmadığını söyleyerek "Resmi evlilik çok güzel bir şeydir." dedi.

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