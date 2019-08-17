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ADNAN MENDERES'İN OĞLU YENİ PARTİNİN BAŞINA MI GEÇİYOR?

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ADNAN MENDERES'İN OĞLU YENİ PARTİNİN BAŞINA MI GEÇİYOR?
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti hakkında "kulağına çalınanları" aktardı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ahmet Hakan, "Adnan Menderes’in bir torunu varmış. Adı Adnan Menderes’miş. Ali Babacan’ın partisine lider olabilirmiş, falan" dedi.
Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle: 
"Bir dönem ‘oğullara’ bel bağlanırdı Türkiye’de.
Daha önce hiçbir siyasi aktivite içinde yer almamış, sırf önemli bir liderin soyadını taşıyor diye bir oğula umut bağlanırdı.
Anlaşılan ’oğullar dönemi’ bitti, ‘torunlar dönemi’ başlıyor.
Ece Ayhan şöyle der ‘Mor Külhani’de: ’Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler’.
Torunlar da torunluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler." dedi.

 

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