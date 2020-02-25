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Adliyede İğrenç Olay

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Adliyede İğrenç Olay
Adliyede avukatın etek altı fotoğrafını çeken katip S.M.S'e dava açıldı. Telefonunda kadına ait birçok fotoğraf bulunan katip S.M.S tutuklandı

Katibin özel hayat gizliliği ihlali ve cinsel saldırıdan 15 yıla kadar hapis cezası istendi,.

16 Ekim'de gerçekleşen olay şu şekilde gerçekleşti.

Avukat B.Ö. adliye içinde bankamatikten işlem yaparkenb arkasındaki şahıs telefon ile etek altı fotoğrafını çeki uzaklaştı. Bu olayı gören bir vatanadş ise B.Ö. ye ''Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti.'' diyerek olayı anlattı. B.Ö. adliye polis merkezine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamerlarından görüntüler tespit edildi. Bilir kişi raporuna cevap vere S. olay günü video çektiğini kabul etmişti fakat mahkemede videoyu reddetti ve yanlışlıkla çekildiğini söyledi. Adliye koridorlarında çekilen video için ''Avukat B.Ö'yü beğeniyordum, onun için çektim.'' dedi. İfadesine bunu daha önce yapacağını ama cesaret edemediğini, o gün için ise kadınlardan hoşlandığı için çektiğini söyledi.

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