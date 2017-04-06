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Adliye'de gözaltı!

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Adliye'de gözaltı!
Tutuklu avukatlar için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde eylem yapan gruba, polis müdahale etti.

Polis, adliyenin içinde müdahale ettiği grubu kalkanlarla iterek dışarı çıkardı.

CUMHURİYET Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan gazete avukatlarının serbest bırakılması için İstanbul Adalet Sarayı içinde oturma eylemi yapan avukatlara polis müdahale etti. Müdahale sonrası 8 avukat gözaltına alındı.

Cumhuriyet gazetesi soruşturmasında tutuklanan avukatlar, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör'ün serbest bırakılması talebiyle İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında saat 11.00'de bir araya gelen bazı avukatlar, burada oturma eylemi yaptı. Eyleme HDP'nin hukukçu milletvekilleri Celal Doğan, Filiz Kerestecioğlu ve Garo Paylan da destek verdi.

8 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Ellerinde "Savunmaya Özgürlük" dövizleri olan avukatlar bir süre adliye içinde sessiz bir şekilde oturdu. Emniyet yetkilileri avukatlara eylemi sonlandırma çağrısı yaptı. Bir süre emniyet yetkilileri ile görüşen avukatlar eylemlerini saat 13.00'a kadar sürdüreceklerini bildirdi. Polis müdürü avukatlara son kez çağrı yaparak eylemlerini dışarıda devam ettirmelerini söyledi. Bu talebi kabul etmeyen avukatlara, Çevik Kuvvet polisi kalkanlarla müdahale etti. Müdahale sırasında bazı avukatların yere düştüğü görülürken çıkan arbedede bazı avukat ve polislerin yaralandığı öğrenildi. Dışarıya çıkarılan avukatlar daha sonra birkaç kez daha adliye içine girerek eylemlerini sürdürmeye devam etti. Ancak polis avukatlara yeniden müdahale etti. Çıkan olaylar sonrası 8 avukat gözaltına alındı.

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