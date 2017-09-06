Adli yılın ilk gününe adliye önünde silahlı kavga. Önceki gün Talas İlçesi Alaybey Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişiyi adliyeye getirildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adliyeden çıkan iki kişiye tabanca ile ateş açan Mustafa Çağlar, adliye polisi tarafından yakalandı. Çağlar'ın husumetli oldukları kişilere doğru açtığı ateş adliye camlarının kırılmasına neden oldu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 5 boş kovan bulurken, Mustafa Çağlar silahı ile birlikte gözaltına alındı.
- BIST 109.612
- Altın 147,396
- Dolar 3,4250
- Euro 4,0873
- İstanbul 24 °C
- Ankara 16 °C
- Yılın skandalı! Kendall Jenner aynı anda iki erkekle...
- Nagehan Alçı: Bakan haber verdi, Doğu Perinçek bana ağır ithamlarda bulunmuş...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları Bahçeli ve Çiller mi olacak?
- Cem Yılmaz'ın motoryat keyfi!
- Çırılçıplak Ağaca Tırmandı
- O maket için savunma: Onayım olmadan konulmuş
- Alişan 150 bin TL'lik tek taşı geri mi istedi? Açıklama geldi...
- Nur Yerlitaş'a Esra Erol'un eşinden sert tepki: Katana!
- Beyaz TV'de ortalık fena karıştı! Joplar çekildi küfürler havada uçuştu!
- Son dakika... BM: Suriye uçakları, Han Şeyhun'a sarin gazı attı
- Katar'a ihracat artışı devam ediyor
- Ekonomiye yurt dışı Türkler dopingi
- Antalya'ya Rus ziyaretçi sayısında büyük artış
- Fındık yerden toplanıyor, makinede kurutuluyor
- Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar bulundu
Adliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi
Kayseri'de adli yılın başladığı ilk gün, aralarında husumet bulunan iki aile arasında adliye önünde silahlı kavga çıktı. Açılan ateş sonucu bir mermi adliyenin giriş camına isabet etti.
Adli yılın ilk gününe adliye önünde silahlı kavga. Önceki gün Talas İlçesi Alaybey Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişiyi adliyeye getirildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adliyeden çıkan iki kişiye tabanca ile ateş açan Mustafa Çağlar, adliye polisi tarafından yakalandı. Çağlar'ın husumetli oldukları kişilere doğru açtığı ateş adliye camlarının kırılmasına neden oldu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 5 boş kovan bulurken, Mustafa Çağlar silahı ile birlikte gözaltına alındı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Nagehan Alçı: Bakan haber verdi, Doğu Perinçek bana ağır ithamlarda bulunmuş...Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Doğu Perinçek'in kendisine ağır ve haksız ithamlarda bulunduğunu bir bakandan öğrendiğini yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları Bahçeli ve Çiller mi olacak?Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha geniş bir yelpazeyi kucaklamak amacıyla başkan yardımcılarını farklı kesimlerden belirleyeceği iddia ediliyor. Kulislerde MHP Lideri Bahçeli ile Tansu Çiller’in de isimleri konuşuluyor.
O maket için savunma: Onayım olmadan konulmuşBoğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Atatürk’ün şapkasını çıkartırken verdiği pozu kullanarak, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketlerine selam veriyormuş algısına neden olan pano ile ilgili açıklama yaptı.
Son dakika... BM: Suriye uçakları, Han Şeyhun'a sarin gazı attıBirleşmiş Milletler savaş suçu araştırmacıları, Nisan ayında onlarca sivilin ölümüne yol açan hava saldırısında sarin gazı kullanıldığını açıkladı.
Katar'a ihracat artışı devam ediyorBazı Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a, Türkiye'den yapılan ihracat, son 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 165 milyon dolara ulaştı.
FOTO GALERİ
- 18:23 - Yılın skandalı! Kendall Jenner aynı anda iki erkekle...
- 17:57 - Nagehan Alçı: Bakan haber verdi, Doğu Perinçek bana ağır ithamlarda bulunmuş...
- 17:38 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları Bahçeli ve Çiller mi olacak?
- 17:25 - Cem Yılmaz'ın motoryat keyfi!
- 17:11 - Çırılçıplak Ağaca Tırmandı
- 17:04 - O maket için savunma: Onayım olmadan konulmuş
- 16:56 - Alişan 150 bin TL'lik tek taşı geri mi istedi? Açıklama geldi...
- 16:53 - Nur Yerlitaş'a Esra Erol'un eşinden sert tepki: Katana!
- 16:44 - Beyaz TV'de ortalık fena karıştı! Joplar çekildi küfürler havada uçuştu!
- 15:37 - Son dakika... BM: Suriye uçakları, Han Şeyhun'a sarin gazı attı
- 15:36 - Katar'a ihracat artışı devam ediyor
- 15:35 - Ekonomiye yurt dışı Türkler dopingi
- 15:34 - Antalya'ya Rus ziyaretçi sayısında büyük artış
- 15:32 - Fındık yerden toplanıyor, makinede kurutuluyor
- 15:31 - Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar bulundu
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim