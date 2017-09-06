Adliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

Kayseri'de adli yılın başladığı ilk gün, aralarında husumet bulunan iki aile arasında adliye önünde silahlı kavga çıktı. Açılan ateş sonucu bir mermi adliyenin giriş camına isabet etti.

Adli yılın ilk gününe adliye önünde silahlı kavga. Önceki gün Talas İlçesi Alaybey Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişiyi adliyeye getirildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adliyeden çıkan iki kişiye tabanca ile ateş açan Mustafa Çağlar, adliye polisi tarafından yakalandı. Çağlar'ın husumetli oldukları kişilere doğru açtığı ateş adliye camlarının kırılmasına neden oldu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 5 boş kovan bulurken, Mustafa Çağlar silahı ile birlikte gözaltına alındı.

