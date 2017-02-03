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Adli Tıp tahliye için olumsuz rapor verdi
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Güncel
03.02.2017 12:46
Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak, tutuklu Mardin Büyükşehir Beşediyesi eski Başkanı Ahmet Türk tahliyesi için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler:
Adli Tıp
,
Ahmet Türk
,
Zeynep Boztoprak
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