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Adli Tıp tahliye için olumsuz rapor verdi

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Adli Tıp tahliye için olumsuz rapor verdi
Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak, tutuklu Mardin Büyükşehir Beşediyesi eski Başkanı Ahmet Türk tahliyesi için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıkladı.

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