Adıyaman'da art arda deprem! Validen açıklama geldi

Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde ki bir çok ilde peş peşe depremler meydana geldi. Depremler de ölü ve yaralıların olduğu hakkında bilgiyi aktaracağız.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından büyük panik yaşanırken bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bölgede 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 14 artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

Akdamar Köyü muhtarı Necmettin Öztürk canlı yayında yaptığı açıklamada "Köyümüzün yarısı yıkıldı, diğerleri de oturacak durumda değil" dedi.

AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden: Şimdiye kadar can kaybı ya da ciddi bir yaralı yok. İki köyümüzde biraz hasar görünüyor. Bölgeye 6 ilden arama kurtarma birlikleri sevk ettik

Merkez üssü adıyaman'ın Samsat İlçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depreme de çok sayıda kamu binası ve ev hasar gördü. Samsat Belediyesi başta olmak üzere Hükümet Konağı kamu lojmanları depremde kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezinde bir çok evde ağır hasar oluşurken, köylerde ise bazı evlerin yıkıldığı belirtiliyor. Samsat merkezde bulanan Ulucami'nin minaresi yıkılırken, Samsat İmam Hatip Ortaokulu da depremde en çok etkilenen binalar arasında yer aldı.İlçe merkezinde vatandaşların endişeli bekleyişi sürerken, Adıyaman Valiliği tarafından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK SAYIDA EV HASAR GÖRDÜ

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Samsat ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Merkezdeki binalarda çok hafif hasar var ancak köylerde hasar var. Merkezde bazı binalarda ve minarelerde çatlamalar var. Merkezdeki bir okulda hasar var. Bütün ekipler alarmda. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 14.07'de Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalar olduğunu söyledi.