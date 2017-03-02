Adıyaman'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 14.18'de de Şanlıurfa'ya bağlı Kasımkuyu'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem ölçüldü. Deprem Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi çok sayıda ilde de hissedildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 11,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. Aynı bölgede saat 14.18'de ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde yer alan ilk bilgilere göre deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. Sosyal medya kullanıcıları depremin doğu ve güneydoğudaki çoğu ilde hissedildiğini yazdı.

Büyük korku yaratan depremin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu "İlk bilgilere göre can kaybı yok" açıklamasında bulundu.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Samsat ise CNN TÜRK' yayınında, 'Belediye başkanı ve kaymakamın evi de hasar gördü' bilgisini verdi.

Fırat, yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde saat 14.07'de meydana gelen deprem nedeniyle ilçedeki bazı evlerde hasarlar meydana geldiğini belirtti. Halkın panik yaşadığını anlatan Fırat, bazı evlerin yıkıldığını, bir okulda da hasar meydana geldiğini ancak öğrencilerde herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını ifade etti. Fırat, ekiplerin ilçe merkezi ve köylerdeki araştırmalarını sürdürdüğünü aktardı.

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI'

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Yerleşim birimlerine ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybı veya yaralı bildirilmedi. Köylerde hasarlı olan birkaç yapıdan bahsediliyor. Okullarda ve işyerlerinde gerekli tedbirler alındı, boşaltıldı. AFAD yetkilileri görev başında" açıklamasında bulundu. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "İlk bilgilere göre can kaybı yok. Hafif hasarlı binalar var. Gereken önemleri aldık" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Başkanı Osman Ertuğrul Altuğ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi" dedi.

ADIYAMAN'IN MERKEZİNDE DURUM

Bu arada, deprem nedeniyle Adıyaman merkezdeki Musalla Caddesi'nde bulunan Musalla Camisi'nin minaresinde hasar meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bazı bölümlerinde çatlamalar görülen minareyi yıkmak için çevrede güvenlik önlemi aldı. Musalla Mahallesi'nde bir evin çatısında da hasar meydana geldiği öğrenildi.