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Adımı kullanıyorlar

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Adımı kullanıyorlar
A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Fatih Terim'in Bodrum Türkbükü'ndeki villasını 15 milyon euroya satışa çıkardığı yönündeki iddialar büyük yankı buldu.


"BENİM SATILIK VİLLAM YOK"

Yeni Asır'da yer alan habere göre spor ve magazin camiasının konuştuğu iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. İnternet sitesinde satış ilanı verilen vilanın Terim'in değil yan komşusunun villası olduğu belirtildi.

DOĞRU DEĞİL

Fatih Terim adına açıklama yapan Avukatı Rezan Epözdemir, iddiaların doğru olmadığını belirterek "Fatih Terim Bodrum' da mukim taşınmazı satışa çıkarmamıştır. Haber içeriğindeki mezkur villanın müvekkille ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Terim'in Türkbükü'ndeki villasını 15 milyon euroya satışa çıkardığı ve bir Rus iş adamıyla pazarlık aşamasında olduğu öne sürülmüştü.

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