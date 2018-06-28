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Adil Seçim Platformu Özür Diledi

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Adil Seçim Platformu Özür Diledi
Millet İttifakı'na bağlı siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulan "Adil Seçim Platformu", seçmenlerin beklentilerini karşılayamadıklarını açıklayarak, seçmenden özür diledi.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçimler öncesinde yaklaşık 415 bin sandık kurulu üyesi, 295 bin de müşahit görevlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Seçim öncesi tüm sandık başlarından alınacak seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye'ye duyuracaklarını ilan ettikleri hatırlatılan açıklamada, "Ancak, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, platform üyesi siyasi partilerin veri akışının başlamasının ardından yaşanan 'Adil Seçim Uygulaması' alt yapısıyla ilgili entegrasyon problemleri sebebiyle, sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlayacağımız sistemimizin çalışmasında saat 21.00'e kadar ciddi sorunlar yaşadık. Bu süre içerisinde seçim sonuçlarını paylaşamadık." ifadesi kullanıldı.

"Tutanak yüklenmesiyle ilgili sorunlar yaşandı"
Açıklamada, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kısa bir süre Adil Seçim Uygulaması'na tutanak yüklenmesiyle ilgili sorunlar yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sandık başında tutanak göndermek üzere görüntü alan seçmenlerin zor durumda kalmalarına neden olduk. Bu kapsamda seçim öncesi ilan ettiğimiz seçim sonuçlarının gerçek zamanlı ilan etme taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz."

Adil Seçim Platformu bileşenleri arasında Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin yanı sıra HDP, Emek Partisi DİSK, KESK, Birleşik Kamu İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Demokrasi İçin Birlik, Hak ve Adalet Platformu, Birleşik Haziran Hareketi, Memleket Biziz, Hürriyet Hareketi, Sandık Gücü, Sensiz Olmaz, Seçim Süreci Meclisleri, Oyum Güvende, Anıtpark Forum, Seçim 2018 Yurttaş Haber Ağı bulunuyordu.

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