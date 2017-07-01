Paris Saint Germain'in Pepe'yle anlaşmaya yakın olmasının ardından Beşiktaş'a bir kötü haber de Adil Rami cephesinden geldi. Fransız Beinsports'un haberine göre, 31 yaşındaki stoper bugün Marsilya'yla sözleşme imzalayacak.
Böylece Beşiktaş'ın listesinde buunan Pepe'den sonra Adil Rami de transferi zora giren isimler arasına eklendi. Siyah Beyazlılar'ın stoper listesinde olduğu belirtilen diğer oyuncular ise Subotic, Vermaelen, Badstuber ve Mauricio...
Rami geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 33 maça çıkmıştı.
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Adil Rami elden kaçıyor...
Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Sevillalı stoper Adil Rami'nin bugün Marsilya'yla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Paris Saint Germain'in Pepe'yle anlaşmaya yakın olmasının ardından Beşiktaş'a bir kötü haber de Adil Rami cephesinden geldi. Fransız Beinsports'un haberine göre, 31 yaşındaki stoper bugün Marsilya'yla sözleşme imzalayacak.
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Adil Rami elden kaçıyor...Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Sevillalı stoper Adil Rami'nin bugün Marsilya'yla sözleşme imzalaması bekleniyor.
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