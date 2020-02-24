Hilal Altınbilek ''Bir Zamanlar Çukurova'' çekimleri için vaktinin çoğunu Adana'da geçiriyor.
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Ünlü oyuncu muhabirlere ''İstanbul'da son saatlerim'' dedi. Dizi için Adana'ya gideceğini söyledi.
Etiketler: bir zamanlar çukurova, hilal altınbilek
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VİDEO GALERİ
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- 15:20 - Ali Koç Tribünden Atladı
- 15:10 - Tayfun Yürekleri Yaktı
- 14:51 - Adana'yı Çok Sevdim
- 14:40 - Hadise'de Korona Korkusu
- 14:30 - Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme
- 14:15 - Tuba Ünsal'dan Cesur Poz
- 06:57 - Kadir Şeker Raporu Ortaya Çıktı
- 06:44 - Demet Akalın'dan Tepki
- 06:35 - ABD savaç gemisi boğazdan böyle geçti.
- 06:25 - Kesinlikle Girmeyin
- 06:18 - MANİSA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
- 06:10 - Van'da Acı Feryat!
- 06:01 - İran'da Bir Deprem Daha Yaşandı
- 05:56 - Ozan Tufan İsyan Etti
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