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Adana'yı Çok Sevdim

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Adana'yı Çok Sevdim
Ünlü oyuncu muhabirlere ''İstanbul'da son saatlerim'' dedi. Dizi için Adana'ya gideceğini söyledi.

Hilal Altınbilek ''Bir Zamanlar Çukurova'' çekimleri için vaktinin çoğunu Adana'da geçiriyor.

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