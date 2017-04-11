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Adana'da vahşet! 2 kadını katletti

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Adana'da vahşet! 2 kadını katletti
Adan’da Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilbaş’ın dün gece öldürülmesi olayı ile ilgili cinayet şüphelisi ve 5 akrabası gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunanÿamcası Arap Barık’ın eşi Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilibaş’ı dün saat 21.30 sıralarında kırmızı renkli bir otomobile bindirdikten sonra kaçıran Doğan Barık, iki kadını Başak Mahallesi’nde boş bir arazide av tüfeğiyle öldürdü.

Barık, kısa süre sonra polis tarafından yakalanırken çifte cinayeti  işlediğini itiraf etti.

Barık’ın ifadesi doğrultusunda babası Ayhan Barık, dedesi Hikmet Barık, 17 yaşındaki kardeşi ile 2 amcası gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen katil zanlısı, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bırakırken, baba Ayhan Barık ise cinayeti oğlunun namus için işlediğini ve olayla ilgisinin olmadığını savundu. 6 şüpheli sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İki kadını vahşice katleden Barık’ın polise verdiği ifadede yengesi ve arkadaşını fuhuşla suçladığı belirtiliyor.

DHA

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