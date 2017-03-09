Adana'da markete düzenlenen bombalı saldırı!

Adana'da PKK yandaşlarının bir markete el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda,bir market çalışanı yaralandı. Özel harekat polisleri operasyon başlatırken, mahallelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Türkiye'de yer alan habere göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün akşam saat 20:00 sularında meydana gelen olayda yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 3 kişi, çalışanlarının kepenklerini indirmeye hazırlandığı bir market zincirinin şubesine EYP atarak kaçtı.

EYP'nin infilak etmesi sonucu market çalışanı Rıfat Çetinel kulağından yaralandı. Patlamada, markette hasar meydana gelirken, çevredeki evlerin de camları kırıldı.

BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubelerinden ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çok sayıda polis sevk edildi. Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Yaralı Çetinel, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıfat Çetinel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.