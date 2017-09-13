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Adana'da fil kalıntıları bulundu!

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Adana'da fil kalıntıları bulundu!
Adana Tatarlı Höyük'te yapılan kazıda günümüzde de yaşamını sürdüren Asya filine ait diş ve kemik parçasına rastlandı.

Adana'da yürütülen Tatarlı Höyük kazısında Asya filine  ait bir diş ve kemik parçası bulundu.

Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve  Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ÇÜ tarafından  yapılan ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Ticaret Odasının katkı verdiği  Adana-Ceyhan/Tatarlı Höyük kazı çalışmalarında Asya filine (Elephas Maximus) ait  diş ve kemiğe rastlandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi  arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Tatarlı Höyük Kazısı Başkanı Yrd. Doç. Serdar  Girginer, höyükteki çalışmalarda fillere ait kalıntılar tespit edildiğini  belirtti.

Buluntular içindeki molar diş (azı dişi) hakkında yapılan tür  tayininde dişin, bugün yaşayan iki filden biri olan Asya filine ait olduğunun  görüldüğünü anlatan Girginer, şunları kaydetti:

"Dişin aşınma durumu göz önüne alındığında yetişkin bir bireye ait  olduğu tespit edildi. Diğer buluntunun da yapılan çalışmalar sonucunda ön ayak  tarak kemiğine ait parça olduğu belirlendi. Kemiğin kaynaşma yüzeyinin kapanmamış  olmasından dolayı da bunun genç bir Asya filine ait olduğu değerlendirilmiştir.  Hem dişi hem de kemik üzerinde herhangi bir kesim, işleme izine rastlanmamıştır.

Buluntularımızın birinin yamaç açmalarından, diğerinin de kesit  temizliğinden ele geçtiği de göz önüne alındığında fillerimizin Hititler dönemi  ile Geç Hitit dönemi arasındaki zaman dilimine tarihlenebileceğini ve bu dönemde  Tatarlı Höyük'te fillerin yaşamış olduğunu düşünmekteyiz. Fildişi ticaretinin MÖ  2 bin ile bin yılın ilk yarısında Doğu Akdeniz ve Suriye'de yaygın olduğu, ele  geçen fildişi eserlerden zaten bilinmektedir. Tatarlı Höyük de bu ticaretin  içinde yer almış gibi görünmektedir."

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