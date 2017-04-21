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Adana'da el yazması Tevrat bulundu

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Adana'da el yazması Tevrat bulundu
Arama yapılan bir kamyonette bulunan ceylan derisine el yazmalı Tevrat'a paha biçilemedi

Adana'da arama yapılan bir kamyonette, ceylan derisine el yazmalı Tevrat bulundu.
  Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 01 BJ 684 plakalı kamyonetle tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Ekiplerin, Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesi'nde takibe aldıkları kamyonete 3 kişi bindi.
  Hareket eden kamyonetin yakalanması için olay yerine en yakın motorize yunus ekiplerine bilgi verildi. Yunus ekipleri kamyoneti takibe başladı. Kısa süre sonra kamyonet durduran yunus ekipleri, içerisinde Refik S. (66), Cihan M. (34) ve Ömer A.'nın (63) bulunduğu araçta arama yaptı. Aramada kamyonetin torpido gözünde ceylan derisine el yazması Tevrat bulundu.
  Polis Tevrat'a el koyarken 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar ilk ifadelerinde araçta bulunan Tevrat'tan haberlerinin olmadığını söyledi.
  Polis Tevrat'ı incelenmesi için Adana Müze Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada görevliler yaptıkları incelemede ceylan derisine el yazmalı Tevrat'ın gerçek olduğunu ve paha biçilemez sınıfta bir tarihi eser olduğunu bildirdi.
  Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Çukurova ilçesinde bir süre önce düzenlenen operasyonda da yaklaşık  değerinin 3 milyon dolar olduğu belirtilen, ceylan derisi üzerine altın yazmalı  Tevrat ve el yazması ferman ele geçirilmişti.
 

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