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Adana'da DEAŞ Operasyonu

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Adana'da DEAŞ Operasyonu
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda daha önce farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt adına hücre yapılaşması içinde olduğu öne sürülen Suriye ve Iraklı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu, örgüt adına hücre yapılaşması içinde olduğu ve önümüzdeki süreçte de eylem yapabilecekleri yönünde istihbarat alındığı 4'ü Suriye, 2'si Irak uyruk 6 şüphelinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkartmasının ardından şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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