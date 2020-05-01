Adalet Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tüm cezaevlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, görüşlerin ve cezaevleri arasındaki nakillerin 15 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelendiğini duyurdu. Paylaşımda, görüşmelerin ancak zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabileceği belirtildi.
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Adalet Bakanlığı 15 Mayıs'a Kadar Erteledi
Adalet Bakanlığınca, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.
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