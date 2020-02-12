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Adalet Bakanından Kadir Şeker Açıklaması

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Adalet Bakanından Kadir Şeker Açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Olay çok yeni zaman tan

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'da Özgür Duran’ı sevgilisi Ayşe D.’yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Gülden Kadir Şeker açıklaması
 
 

 

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bir haksız tahrik midir... Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra ortaya çıkacaktır.

Hakim savcı da sizin bizim gibi bir insan. Onların da bir vicdanı, kalbi var. Veriler çerçevesinde soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Bir kişi tutuklu olunca kesin baştan bir mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye mahkum oldu, suçludur demek doğru değildir. Salıverildi diye, serbest bırakıldı diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim savcının vereceği kararla çıkacaktır. Dolayısıyla hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz.  

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