Acun'un Dünya Rekoru Sosyal Medyayı Salladı!

Survivor yarışmacılarıyla yapılan Instagram canlı yayını 3 milyon izlenerek dünya rekorunu kırdı.

Ünlüler ve Gönüllüler'in yarıştığı 2020 Survivor hız kesmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün konseyde yaptığı açıklamada Instagram canlı yayında 2 milyon canlı yayını geçmek için yarışacaklarını söyledi.

Acun Ilıcalı bu akşam ise Instagram'da canlı yayın yaparak 3 milyonu geçti. Rekor kırıldığı için adada coşkulu bir parti yapılacak ve kutlama partisinde Survivor Cemal Can, Dj olacak.

REKOR KİMDEYDİ?

4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırmıştı