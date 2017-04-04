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ACUN'U REDDETTİ

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ACUN'U REDDETTİ
Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'yi Survivor'a davet etti. Acun Ilıcalı'nın teklifine sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap veren Yıldız Tilbe, teklifi neden reddettiğini şu sözlerle dile getirdi: Çok uzak, gidiş dönüş 3 gün yol gidemedim. 3..4 saatlik bi yol o

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'yi Survivor'a davet etti. Tilbe, Acun Ilıcalı'nın teklifine sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi. Yıldız Tilbe, "Birleşme partisine Acun Ilıcalı davet etti, çok sağolsun ama ben o kadar uzun süre uçmayı göze alamadım, çok uzak, gidiş dönüş 3 gün yol gidemedim. 3..4 saatlik bi yol olsa eyvallahtı 16 saat Allah korusun, korkuyorum valla" notuyla duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye yarışmasına izleyici olarak katılması "Yeni sezonda O Ses Türkiye jürisine Yıldız Tilbe mi gelecek?" sorularını akıllara getirmişti.

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