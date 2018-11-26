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Acun’dan Şeyma’ya rekor tazminat!

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Acun’dan Şeyma’ya rekor tazminat!
Televizyonun dahi çocuğu Acun, bir önceki evliliğinde olduğu gibi yine yüklü bir tazminat ve nafaka ödemeyi kabul etti.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 8 dakika süren duruşma ile boşandı.

Türkiye’nin gündemine oturan boşanma ile ilgili detaylara da ulaşıldı.

Şeyma Subaşı’na yakın kaynaklardan gelen iddialar, boşanmanın ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı açısından oldukça maliyetli olduğu yönünde.

Acun’un bu boşanma için Şeyma’ya 10 milyon dolar tazminat, her ay ise 125 bin liralık nafaka ödeyeceği belirtiliyor.

Ünlü televizyoncu ayrıca şu an oturdukları evi de kızları Melisa'ya bırakacak.

BOŞANMALARI TUZLU OLUYOR

Acun 2016 yılında bitirdiği bir önceki evliliği için de yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kalmıştı. Ünlü medya patronu, Miami, Bodrum, Beykoz ve Zorlu Center’daki evlerini eski eşine bırakıp iki çocuk için aylık 150 bin lira ödemeyi kabul etmişti.

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