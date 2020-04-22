Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Barış ve Yasin birbirine girdi. Sinirlerin gerildiği yarışmada Barış ve Yasin'in kavgası damga vurdu. Olaylı konseyde ise Barın ve Yasin hakkında karar verildi.
Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Barış ve Yasin birbirine girdi. Sinirlerin gerildiği yarışmada Barış ve Yasin'in kavgası damga vurdu. İkili hakkındaki kararı ise Acun Ilıcalı verdi.
Ilıcalı, "Olmaması gereken şeyler oldu. Yapılan hareket bizim müsamaha yapma şansımız olan hareket değil. Bunlar programımızda olsun istemiyoruz. Fitili ateşleyen Yasin'dir. Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz. Bu her Survivor'da olmuştur. Mümkün olduğu derecede size destek olacağım ama bu şu demek değil. Bu olayın kayıtsız kalması inan yarın her şeyi görebiliriz. Buradaki konu ani tansiyon düşmesi çok güzel. Ama yaptırım yapmak zorundayız. Sizin de kendinizi kaybettiğiniz için bir yaptırım görmek zorundasınız. Barış ve Yasin bundan sonra takımınızın kazandığı 3 ödülden yararlanamayacaksınız." ifadelerini kullandı.
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Acun'dan Barış ve Yasin'e Şok!
Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Barış ve Yasin birbirine girdi. Sinirlerin gerildiği yarışmada Barış ve Yasin'in kavgası damga vurdu. Olaylı konseyde ise Barın ve Yasin hakkında karar verildi.
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