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Acun Şeyma'ya yeni ev mi alıyor?

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Acun Şeyma'ya yeni ev mi alıyor?
Geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşının yaşadığı villayı satışa çıkaran Acun Ilıcalı protokol gereği Şeyma'ya ev alacağını söyledi.

"Söylemezsem olmaz" programının dünkü yayınında Şeyma Subaşı'nın yaşadığı villanın 50 Milyon TL'ye satıldığı duyurulmuştu. Ilıcalı'dan habere ilişkin bir düzeltme geldi.

Ece Erken bugünkü yayında şu açıklamada bulundu: "Acun Ilıcalı dün ikimizi de aradı. Dün yaptığımız haberde villanın 50 milyon TL'ye evinin satıldığını duyurmuştuk. Acun Ilıcalı evin satışı için pazarlıkların devam ettiğini söyledi. O ev yaklaşık 100 Milyon TL'ye alınmış ve 50 Milyon TL'nin üzerinde bir fiyata satacağını ayrıca Şeyma Subaşı'nın sokakta kalmayacağını; yaptıkları protokol gereği Şeyma Subaşı'na başka bir ev alacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

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