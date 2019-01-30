Acun Şeyma'ya aldığı villayı satılığa çıkaracak

Acun Ilıcalı'yla ayrıldıktan sonra Miami'deki evini boşaltan Şeyma Subaşı, şimdi de Kuruçeşme'deki lüks villasından oldu.

Ünlü televizyoncu, eski eşinin oturduğu villayı 13 milyon euro'ya satılığa çıkardı. Şeyma da, ev arayışına girdi.

attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisine düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki Boğaz manzaralı eve veda etmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın Subaşı'nın oturduğu villayı 13 milyon euro'ya satılığa çıkardığı iddia edildi.

56 MİLYON LİRAYA ALMIŞTI

Acun Ilıcalı, 2017 yılının eylül ayında St.Tropez'de Şeyma Subaşı'yla hayatını birleştirmeden önce kendisine Kuruçeşme'de 56 milyon TL değerinde Boğaz manzaralı bir villa satın almıştı. İddiaya göre; boşandıktan sonra kızı Melisa'yla birlikte Kuruçeşme'de ikamet eden Şeyma, Acun Ilıcalı evi satma kararı alınca buradan taşınmak için kolları sıvadı. Şeyma Subaşı, verdiği bir röportajda Kuruçeşme'deki evin akıbetinin ne olacağı yönündeki soruya, “O çıktı, şimdi ben de çıkacağım. Acun boşanma olduktan sonra hemen kendine başka bir ev buldu. Şimdi ben de bakıyorum” yanıtını vererek bir nevi dedikoduları doğrulamıştı.

Ona göre mütevazı

Acun Ilıcalı'nın, Kuruçeşme'deki villayı emlakçı aracılığıya değil tanıdıklar aracılığıyla satma kararı verdiği konuşuluyor. Soluğu emlakçıda alan sosyal medya fenomeni Şeyma da Bebek'te kendine göre mütevazı 3+1 dairelere bakmaya başladı.