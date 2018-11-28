Acun Şeyma boşanmasının protokol detayları ortaya çıktı!

Silivri’de iki gün önce boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin üzerinde anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı.

Silivri’de iki gün önce boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin üzerinde anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı. Sabah’tan Erhan Öztürk’ün haberine göre; Subaşı kızı ve kendisi için aylık 125 bin TL nafaka alacak. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak!

Geçtiğimiz yıl eylül ayından Fransa’da görkemli bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı işe Şeyma Subaşı boşandı. 14 ay evli kalan çift, 21 Kasım’da boşanma kararı aldı ve bir protokol hazırladı.

2009 yılında ‘Var mısın Yok musun’ programına çıkan ve 69 bin TL ödülle ayrılan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı o tarihten beri hiç kopmadılar.

Programa çıktığında 20 yaşında olan Subaşı ve Ilıcalı’nın 2014 yılında kızları Melisa dünyaya geldi.

9 yıldır birlikte olan ve 9 dakikada boşanan çiftin yaptıkları protokolde ilginç detaylar var.

10 MİLYONLUK EV ALACAK

Silivri Adliyesi’ndeki boşanma davası Ilıcalı’nın avukatı Dr. AV. Hakan Öncel’in başvurusuyla açıldı. Taraflar imzaladıkları protokole harfiyen uyma taahhüdünde bulundu. İşte imzalanan o protokolün detaylar...

Şeyma Subaşı’na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa’nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak.

-Şeyma Subaşı mevcut oturduğu evden çıkarak yeni alınacak olan eve geçecek.

-Çiftin çocukları Melisa’nın velayeti anne Şeyma Subaşı’nda olacak.

-Subaşı’na 115 bin TL yoksulluk, Melisa’ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödenecek.

-29 yaşındaki Subaşı, evlenirse 115 bin TL’lik nafakası ödenmeyecek.

-Taraflar aile yaşantıları, boşanma süreci ve birbirlerinin yakınlarıyla ilgili olarak basın, radyo, sosyal medya, televizyon ve internet siteleriyle birlikte üçüncü kişi, kurum ile kuruluşlara hiçbir şekilde yazılı veya sözlü açıklama yapmayacaklar.

Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak. Kızları Melisa’nın tüm eğitim giderleri baba Ilıcalı tarafından karşılanacak.

Taraflar yapılan protokolde taahhüt ettikleri maddelerin aksini yapamayacak. Ayrıca imzalanan bu protokol mahkeme kararı kesinleştikten sonra yürürlüğe girecek.