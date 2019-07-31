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ACUN MEDYA'DA ŞARTLAR KÖTÜ MÜ?

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ACUN MEDYA'DA ŞARTLAR KÖTÜ MÜ?
Türkiye'nin en popüler programı olan Survivor yarışmasında ve Dominik Adası’nda yaşananların arka planını adada 10 ay çalışan bir isim anlattı.Medyafaresi.com'un haberine göre;

Acun Ilıcalı'nın Dominik'te düzenlediği yarışma programı Survivor'da işe giren ve yaşadıkları nedeniyle 10 ay sonra istifa kararı alan Umut Kara, başından geçenleri tüm ayrıntılarıyla SoL’dan Ali Ufuk Arikan’a anlattı.
Yaşadıkları zorlukları sıralayan Kara, "Orada sanki yarışmacılar değil de biz yarışıyorduk. Survivor bizdik orada adeta, yarışmacılar değil… Gerçek Survivor’ı işçiler yaşıyordu. Gerçekten aç mıydı yarışmacılar deniyor, aç olan ve sıkıntı yaşayan onlar değildi, bizdik diyebilirim” diyor.

 

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