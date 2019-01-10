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Acun intikam mı aldı

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Acun intikam mı aldı
Geçtiğimiz günler de Şeyma Subaşı'nın sahil de Fransız Dj'le görüntülenmesi olay olmuştu. Olayların ardından ne Şeyma ne de Acun açıklama yapmadı. Bu günler de Acun ılıcalı'nın ismi Itır esenle anılması Şeyma'dan intikam mı alıyor sorusunu akıllara getir

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Şeyma Subaşı ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın gönlünü Itır Esen'e kaptırdığı iddia edildi.Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.Acun Ilıcalı ile Itır Esen'in Bağdat Caddesi'nde baş başa yemek yedikleri, Dubai'de tatil yaptıkları iddia ediliyor. Miss Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Itır Esen'in 15 Temmuz şehitleri hakkında attığı bir tweet yüzünden tacı elinden alınmıştı.Itır Esen'in Acun Ilıcalı'nın boşandığı eski eşi Şeyma Subaşı'ya olan benzerliği dikkat çekiyor. 

 

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