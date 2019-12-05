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Acun Instagram'dan Keşfetti

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Acun Instagram'dan Keşfetti
Acun Ilıcalı'nın son bombası Exatlon Challenge'ın 18 yarışmacısından biri olan Zeynep Aleyna Şen, YouTube ve Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Youtube kanalında Makyaj/Vlog içerikleri yayınlayarak hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan Zeynep Aleyna Şen, Acun'un yeni bombası Exatlon Challenge'ın 18 yarışmacısından biri olmaya hak kazandı.

Exatlon Zeynep Aleyna Şen, bir VLogger yani Video Blogger. Özellikle makyaj ve güzellik videoları ile Youtube ve Instagram'da öne çıkan Aleyna Şen 20 Temmuz 1997 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi.


Bir dönem yaşantısını eğitim için gittiği İngiltere'de sürdürdü.5Şen, şimdilerde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarım Bölümü'nde okuyor.


Şen'in, Instagram'da 191 bin, YouTube'ta ise 26 bin 100 takipçisi bulunuyor. Aleyna Şen'in paylaşımlarından en çok dikkat çeken şeylerden biri vücudun farklı bölgelerinde yer alan ilginç dövmeleri.


Darth Vader, gözü siyah bantlı Bakire Meryem, yara izi dövmesi, boynunda ise Bullshits dövmesi bulunan Zeynep Aleyna Şen tam bir dövme tutkunu. Bacağında, kollarında bunların dışında bir çok ilginç dövme bulunuyor.

Sık sık takipçileri tarafından Ünyeli misin sorusu ile karşı karşıya kalan Şen, konuya açıklık getirdi: Uzun yıllar babasının işi nedeniyle yaşantısını Ordu Ünye'de sürdürdüğünü ve aslen İzmir'li olduğunu söyledi.

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