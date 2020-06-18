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'Acun Ilıcalı’nın bu hamlesi reyting odaklı değil'

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'Acun Ilıcalı’nın bu hamlesi reyting odaklı değil'
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, spor ve şov dünyasının ünlü isimlerini, bir kez daha ‘Anlat Bakalım’ oyununda yarıştırıyor. Başarılı televizyoncu, flaş hamlesi ile 'Survivor 2020'de finale kısa süre heyecanı diri tutuyor.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun,"Survivor 2020'de Final Yaklaşırken" başlıklı yazısı şöyle: "Türkiye’de televizyonların reytinglerini ölçen TNS’in açıkladığı günlük verilerde aylardır birinci aynı: Survivor. ​

Yarışma kendi rutininde ilerlediğinde bile açık ara birinci. Sadece ‘Kuruluş Osman’ın yayınlandığı akşamlar ‘Total’de birinciliği kaptırıyor, ama diğer kategorilerde yine lider.

Hal böyleyken Acun Ilıcalı, televizyon yöneticilerinin ders alacağı sürpriz hamleler yapıyor. Ilıcalı bu hamlelerle sadece yarışmaya renk katmıyor, seyircinin ve kamuoyunun ilgisini de diri tutuyor.

Kaynak: Milliyet

Geçenlerde ‘Survivor’un ‘Anlat Bakalım’ bölümünde Burak Yılmaz, Cedi Osman, Emre Belezoğlu, Hadise gibi ünlüleri yarıştıran Ilıcalı’nın bu kez tercih ettiği isimler şunlar oldu: Demet Özdemir, Bensu Soral, Haluk Levent, Danilo Zanna, Eser Yenenler ve Mustafa Ceceli.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı bu hamle reyting odaklı değil. Çünkü ekstra bir reytinge ihtiyacı yok yarışmanın.

Ilıcalı, spor ve şov dünyasının ünlülerini ‘Anlat Bakalım’da yarıştırarak ‘Survivor’ın medyada daha çok haber olmasını, sosyal medyada daha çok konuşulmasını da sağlıyor, final yaklaşırken heyecanı diri tutuyor.

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‘Survivor 2020’yi izlemeyenler Elif, Cemal Can, Berkan, Barış, Nisa, Yasin, Evrim ve Sercan’ın çeyrek finale kaldığını bilmiyor olabilir, ama ünlülerin katıldığı ‘Anlat Bakalım’ sayesinde yarışmanın tüm heyecanıyla sürdüğünü öğrendiler."

 

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