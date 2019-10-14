  • BIST 94.884
  • Altın 284,589
  • Dolar 5,9299
  • Euro 6,5391
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

ACUN ILICALI’DAN TRAFİK KAZASI SONRASI İLK AÇIKLAMA!

»
ACUN ILICALI’DAN TRAFİK KAZASI SONRASI İLK AÇIKLAMA!
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı geride bıraktığımız akşam deyim yerindeyse ölümden döndü. Bariyerlere çarpan spor araç hurdaya döndü.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Anadolu yakasında kaza geçirdi. Ilıcalı’nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

resim2_9675845-001.jpgresim3_9675149.jpg

Edinilen bilgilere göre olay, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda Avrupa’dan Anadolu yakasına geçtikten bir süre sonra Acun Ilıcalı’nın kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı. Ilıcalı, kazayı yara almadan atlatırken, kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından Ilıcalı’ya “geçmiş olsun” mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler” ifadelerini kullandı.

acun-ilicali-paylasim.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KEREM BÜRSİN: SARIMSAK YİYİP ÖPMEMİ İSTİYORDU!14 Ekim 2019 Pazartesi 14:54
  • SEDA SAYAN’IN EHLİYETİNE POLİS EL KOYDU!14 Ekim 2019 Pazartesi 14:50
  • ERHAN ÇELİK İLE ÖZLEM GÜLTEKİN İLE EVLENDİ!14 Ekim 2019 Pazartesi 14:44
  • OĞUZHAN KOÇ İLE YAĞMUR TANRISEVSİN AYRILDI İDDİASI!14 Ekim 2019 Pazartesi 14:40
  • ACUN ILICALI’DAN TRAFİK KAZASI SONRASI İLK AÇIKLAMA!14 Ekim 2019 Pazartesi 14:36
  • ŞARKICI LİNET’TEN ŞOV!14 Ekim 2019 Pazartesi 14:30
  • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDYESİ, FRANSA TÜRKİYE MAÇINI YAYINLAYACAK!14 Ekim 2019 Pazartesi 14:27
  • DEVLET BAHÇELİ GÜNLER SONRA PARTİ GENEL MERKEZİNDE!14 Ekim 2019 Pazartesi 14:23
  • MİLLİ MAÇTA YPG-PKK PROVOKASYONU İDDİASI!14 Ekim 2019 Pazartesi 14:13
  • SON DAKİKA… RESULAYN MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ!12 Ekim 2019 Cumartesi 16:42
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim