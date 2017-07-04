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Acun Ilıcalı'dan bomba O Ses Türkiye jürisi!

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Acun Ilıcalı'dan bomba O Ses Türkiye jürisi!
TÜRKİYE'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan O Ses Türkiye jüri üyelerini değiştiriyor.

Hadise şampiyon olduktan sonra jüri üyeliğini bırakacağını açıklamıştı. Bu sezon şampiyon olan Hadise, jüri üyeliğinde yer almayacak. Acun Ilıcalı ise sezon başlamadan hızlı bir hazırlık aşamasına girdi. İddiaya göre Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe'ye jüri üyeliği için teklif götürdü

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