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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı...Acun'dan ilk açıklama

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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı...Acun'dan ilk açıklama
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı...

Acun'dan ilk açıklama
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, bugün boşandı.
TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı ile eşi Seyma Subaşı Ilıcalı birlikte geldikleri Silivri Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın başında gizlilik kararı veren hakim, çifti 9 dakikada boşadı.

 Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama:


 
“Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı, yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.”

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