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ACUN ILICALI CANLI YAYINDA VİDEO İZLETİRKEN ŞEYMA SUBAŞI’NDAN MESAJ GELDİ!

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ACUN ILICALI CANLI YAYINDA VİDEO İZLETİRKEN ŞEYMA SUBAŞI’NDAN MESAJ GELDİ!
Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı program esnasında telefonunda bir video izlettiği anlarda Şeyma Subaşı'ndan gelen mesaj ifşa oldu.Subaşı'nın mesajında Ilıcalı ile para konusunu diyaloğu dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım isimli magazin programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında programın sunucularına O Ses Türkiye’den bir video izletirken Şeyma Subaşı’ndan bir mesaj geldi. Subaşı kısa süre sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye’nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, “Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım” dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter’da kısa sürede trend oldu.

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ŞEYMA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter’da kısa sürede trend oldu. Olayın ardında Şeyma Subaşı’ndan jet hızında açıklama geldi. Subaşı Instagram hesabından şunları söyledi; “Demin Acun’a attığım mesajın canlı yayında çıkmasıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu kimin başına gelirdi derseniz tabii ki Şeyma Subaşı’nın başına gelirdi. Ama hayırlısı böyleymiş yapacak bir şey yok.”

“ANLAYIŞ İSTİYORUM”

“Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta bizim Acun’la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok. Lütfen konu başka bir yerlere gitmesin. Bizim önceliğimiz tabii ki de Melisa. Biz her zaman bunları konuşacağız. Önceden de konuşuyorduk şimdi de konuşuyoruz. İnşallah başka boyutlara taşınmaz bu olay. Ne diyeyim, Anlayış istiyorum” açıklamasında bulundu.

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