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Acun Ilıcalı Açıklamıştı Nisa Survivor'u Bırakacak Mı?

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Acun Ilıcalı Açıklamıştı Nisa Survivor'u Bırakacak Mı?
Ünlüler ve Gönüllüler'in mücadele ettiği Survivor'da ödül oyunu heyecanı vardı. Ancak geceye iki takım arasındaki yarıştan çok Nisa'nın gözyaşları damga vurdu

Survivor 2020’de oynanan ödül oyunu sonrasında 'Morali bozduk bir Nisa görüyorum' diyen Acun Ilıcalı, genç yarışmacıya durumunu sordu. Nisa “Yapamıyorum. Arkadaşlarım sağ olsun çok iyi destek veriyorlar. İçimde bitmişim” dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Nisa’ya biraz süre verelim dedikten sonra Acun Ilıcalı, "Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" dedi. Ilıcalı'nın bu sözleri üzerine ağlamaya başlayan Nisa'nın ne karar vereceği ise merak konusu oldu.

 

İLETİŞİM OYUNUNDA AĞLADI 
Geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünü kazanan gönüllüler aileler ile mesajlaşmıştı. Nisa ailesine 'burada olmak istemiyorum, yarışmak istemiyorum! Sadece sizin yanınızda olmak istiyorum' mesajını yazmıştı. Nisa'nın mesajlarına, ailesi 'bizim için dayanmaya çalış, istesen de gelemezsin sınırlar kapalı' yanıtını vermişti. Nisa bu mesajlardan sonra gözyaşlarına boğulmuştu. 

ERSİN'İN AYAKKABILARINI GÖLE ATTI 
Dün akşam yayınlanan bölümde ünlüler ve gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Oyun öncesi Ersin'den ayakkabı isteyen Nisa yarışmaya, Ersin'in ayakkabısıyla çıkmıştı. Finalde oyunu kaybeden Nisa sinirlenip ayakkabıları ayağından çıkarıp göle fırlattı. Nisa'nın bu hareketi tepki topladı.

Acun Ilıcalı'nın 'Kimseyi zorla tutmuyoruz' dedi, Nisa'nın kararı merak konusu oldu.

 

 

 

 

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