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Actus ve İstanbul Portföy, Rekabet'e başvuruyor

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Actus ve İstanbul Portföy, Rekabet'e başvuruyor
İki bağımsız portföy yönetim şirketinin birleşmesi için resmi kurumlara başvuru yapıldı. Onay süreci tamamlandığında kurulacak yeni fonlarla yurtdışından yeni yatırımcı çekmek için kolları sıvayacak.

Türkiye'nin iki bağımsız portföy yönetim şirketi Actus ile İstanbul Portföy'ün birleşmesi için resmi kurumlara başvuru yapıldı. 3 milyar TL'nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşan iki şirketin birleşmesi için Rekabet Kurumu'na başvurulacak. Onay süreci tamamlandığında iki şirket, kurulacak yeni fonlarla yurtdışından yeni yatırımcı çekmek için kolları sıvayacak. Birleşme ile yeni şirket, sorunlu kredi fonlarına da yönelecek. Böylece Türkiye'de ilk kez bir portföy yönetim şirketi bu alana girmiş olacak.

EN BÜYÜK OLDU

Türkiye'nin en büyük yerli sermayeye sahip bağımsız portföy yönetim şirketinin ortaklık yapısına bakıldığında Actus Portföy Yönetimi ortakları yüzde 33.25 pay sahibi olurken Global Yatırım Holding'in ise şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak.

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