Türkiye'nin iki bağımsız portföy yönetim şirketi Actus ile İstanbul Portföy'ün birleşmesi için resmi kurumlara başvuru yapıldı. 3 milyar TL'nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşan iki şirketin birleşmesi için Rekabet Kurumu'na başvurulacak. Onay süreci tamamlandığında iki şirket, kurulacak yeni fonlarla yurtdışından yeni yatırımcı çekmek için kolları sıvayacak. Birleşme ile yeni şirket, sorunlu kredi fonlarına da yönelecek. Böylece Türkiye'de ilk kez bir portföy yönetim şirketi bu alana girmiş olacak.
EN BÜYÜK OLDU
Türkiye'nin en büyük yerli sermayeye sahip bağımsız portföy yönetim şirketinin ortaklık yapısına bakıldığında Actus Portföy Yönetimi ortakları yüzde 33.25 pay sahibi olurken Global Yatırım Holding'in ise şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak.
- BIST 117.990
- Altın 291,737
- Dolar 5,8603
- Euro 6,5031
- İstanbul 5 °C
- Ankara 1 °C
- Koza İpek davasında karar çıktı
- Actus ve İstanbul Portföy, Rekabet'e başvuruyor
- ''Ne karışacak şimdi ortalık! Gıybete gel…''
- Erkan Petekkaya: Beni tehdit ettiler
- Dünyagöz'ü Ziraat Bankası mı Kurtaracak?
- Davutoğlu'nu Tebrik Eden AKP'liler Kim?
- Dünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi
- Bize Kimse Geçmiş Sözümüzü Hatırlatmasın
- Sıla ve Hazer Nerede Evlenecek?
- Kırbaç Benim Değil Senin Fantezin
- Evlendiğimde Kendim Olma Özgürlüğüm Yoktu
- Google Neden Çöktü?
- Kanal İstanbul Bir Rant Projesidir
- Libya Konusunu Türkiye ile Görüşecek
- Lisede Yan Baktın Cinayeti
Actus ve İstanbul Portföy, Rekabet'e başvuruyor
Türkiye'nin iki bağımsız portföy yönetim şirketi Actus ile İstanbul Portföy'ün birleşmesi için resmi kurumlara başvuru yapıldı. 3 milyar TL'nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşan iki şirketin birleşmesi için Rekabet Kurumu'na başvurulacak. Onay süreci tamamlandığında iki şirket, kurulacak yeni fonlarla yurtdışından yeni yatırımcı çekmek için kolları sıvayacak. Birleşme ile yeni şirket, sorunlu kredi fonlarına da yönelecek. Böylece Türkiye'de ilk kez bir portföy yönetim şirketi bu alana girmiş olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 18:08 - Koza İpek davasında karar çıktı
- 17:57 - Actus ve İstanbul Portföy, Rekabet'e başvuruyor
- 17:53 - ''Ne karışacak şimdi ortalık! Gıybete gel…''
- 17:24 - Erkan Petekkaya: Beni tehdit ettiler
- 17:13 - Dünyagöz'ü Ziraat Bankası mı Kurtaracak?
- 17:10 - Davutoğlu'nu Tebrik Eden AKP'liler Kim?
- 17:08 - Dünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi
- 17:02 - Bize Kimse Geçmiş Sözümüzü Hatırlatmasın
- 16:58 - Sıla ve Hazer Nerede Evlenecek?
- 16:57 - Kırbaç Benim Değil Senin Fantezin
- 16:23 - Evlendiğimde Kendim Olma Özgürlüğüm Yoktu
- 16:19 - Google Neden Çöktü?
- 16:07 - Kanal İstanbul Bir Rant Projesidir
- 16:02 - Libya Konusunu Türkiye ile Görüşecek
- 16:00 - Lisede Yan Baktın Cinayeti
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim