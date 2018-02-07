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Açılmasını Eliyle Engelledi

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Açılmasını Eliyle Engelledi
Aşkları dolu dizgin devam eden Adriana Lima ile Metin Hara, Miami sokaklarında görüntülendi.

Yürürken arada durup öpüşen Lima ile Hara, çevredekilerin de meraklı bakışlarına hedef oldu. Metin Hara, bir ara sevgilisinin eteklerinin rüzgarda uçuşmasını önlemek için eliyle destek oldu.

Lima'nın kıyafeti de hakkında "hamile mi" söylentilerinin ortaya atılmasına neden oldu. Ünlü modelin fotoğraflarını magazin sitelerinde görenler "Bedeninin ve suratının görüntüsüne bakılırsa Adriana Lima hamile gibi görünüyor" yorumları yağdırdı.

Lima, önceki gece de Instagram sayfasında baklava görüntüsü paylaşarak Türk takipçilerini şaşırtmıştı.  

 

 

 

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