Açılış ertelendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli’nin bugün öğleden sonra hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı.

Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli için dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, töreninin ardından makam aracına bindi. Avrasya Tüneli'nden ilk geçişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkan İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tünelin tam ortasında araçlarından inerek bir süre tünelde yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tünelin en derin noktasında temsili olarak iki yakayı birleştirdi. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Erdoğan ve protokol üyeleri araçlarına binerek tünelin Göztepe Çıkışı'na hareket etti.