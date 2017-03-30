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Acılı baba alkollü araç kullanımına savaş açtı!

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Acılı baba alkollü araç kullanımına savaş açtı!
Aşçılar, yarın da kazanın olduğu yerde saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında farkındalık yaratmak için sessiz eylem yapacak.7 BİN 500 İMZAYA ULAŞTIBora Aşçılar 24 Mart'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Emrah Kur

 Aşçılar, yarın da kazanın olduğu yerde saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında farkındalık yaratmak için sessiz eylem yapacak.

7 BİN 500 İMZAYA ULAŞTI

Bora Aşçılar 24 Mart'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Emrah Kurtoğlu'nun kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Aşçılar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 103 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "alkollü şekilde araç kullanmak ve ölüme sebebiyet vermek" suçundan adliyeye sevk edildi. Bilirkişi raporunda, Bora Aşçılar'ın "asli kusurlu", alkollü sürücünün ise "tali kusurlu" olduğu belirtildi.

Kurtoğlu, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alkollü araç kullanımının önlenmesi gerektiğine işaret eden Aşçılar, Change. org internet sitesi aracılığıyla "Başka Boralar Ölmesin" adlı imza kampanyası başlattığını ve 20 saat içinde de 7 bin 500 imzaya ulaştıklarını dile getirdi.

Aşçılar, "Bundan sonra başka Boraların ölmemesi gerekiyor" dedi. Öte yandan sürücü Kurtoğlu'nun serbest kalmasının ardından savcılık buna itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu.

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