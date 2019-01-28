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Açıldıkça açıldı
Bahryn kralı'nın özel davetlisi olarak Davos zirvesine katılan Meryem Uzerli Arapların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir süredir projeler de yer almayan güzel oyuncu cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Meryem Uzerli uzun bir süredir ekranlarda görünmüyor ama sosyal medyadan da hayranlarıyla iletişimi koparmıyor. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Daha önce Dubai, Maldivler, Los Angeles gibi bir çok şehirden yaptığı paylaşımlarla magazin sayfalarında yer almayı başaran Meryem Uzerli bu kez fotoğrafçı Fethi Karaduman'a verdiği bir pozla gündeme geldi. Uzerli'nin Instagram'dan paylaştığı kare, 140 bin kullanıcı tarafından beğenildi. 

 

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