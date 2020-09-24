Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün yemin ederek göreve başlayan Aleksandr Lukaşenko'yu birçok ülke cumhurbaşkanı olarak tanımadığını ilan etti.

Belarus 'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus ’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.

AB: LUKAŞENKO'NUN MEŞRUİYETİ BULUNMAMAKTADIR Avrupa Birliği ( AB ), Belarus 'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün yemin ederek göreve başlayan Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını, seçimin sonucunu tanımadığını bildirdi.





Borrell, "Aleksandr Lukaşenko'nun 23 Eylül AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus 'taki seçimin "adil ve özgür olmadığını" belirterek, sonuçlarını tanımadıklarını yineledi.Borrell, "Aleksandr Lukaşenko'nun 23 Eylül 2020 'de sözde göreve başlaması ve bir dönem daha yetkisini sürdürmesinin demokratik meşruiyeti bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Seçimlerden bu yana gösterilerin devam etiğini hatırlatan Borrell, Lukaşenko'nun yeniden göreve başlamasının ülkedeki siyasi krizi derinleştireceğini savundu. AB olarak Belarus halkının demokratik taleplerini desteklediklerini belirten Borrell, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözetiminde yeniden "özgür ve adil" seçimlerin yapılmasına yönelik isteklerin arkasında olduklarını aktardı.

ABD LUKAŞENKO'YU TANIMAYACAK ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada, "ABD Alexandr Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş meşru lideri olarak tanıyamaz. Önlerindeki yol Belarus halkının bağımsız gözlem altında yapılan serbest ve adil seçimlerle kendi liderlerini seçme hakkını kullanmalarını sağlayacak ulusal bir diyalog olmalıdır." ifadesini kullandı.



Sözcü, ABD'nin Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığını yineledi.



Ortagus, "İlan edilen sonuçlar hileli ve meşru değildi." iddiasında bulundu.

ALMANYA Alman Hükümeti, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını bildirdi.





" Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Lukaşenko'nun bugünkü yemin töreninin gizlice hazırlanmış olmasına dikkati çekerek, şunları söyledi: Belarus 'taki seçimler hiçbir şekilde demokratik bir seçim için gereken asgari şartları karşılamıyordu. Ne adil ne de özgür bir seçimdi. Bu nedenle, daha önce Başbakan Angela Merkel'in söylediği gibi, bu seçimlerin sonuçlarını tanımadık. Dolayısıyla Lukaşenko, meşru Cumhurbaşkanı olarak kabul edilmesini sağlayacak koşullar yerine getirilmiş olmadığından bugünkü törenden sonra demokratik meşruiyet iddiasında bulunamaz."

UKRAYNA



Kuleba,



Kuleba, seçim kampanyası ve sonrasında yaşananlar göz önüne alındığında, Lukaşenko'nun yemininin Belarus Cumhurbaşkanı olarak meşruiyeti olduğu anlamına gelmeyeceğini öne sürdü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyeti olmadığını savundu.Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın, Belarus'un iç işlerine hiçbir zaman karışmadığını ve her zaman Belarus halkını destekleyeceğini belirtti.Kuleba, seçim kampanyası ve sonrasında yaşananlar göz önüne alındığında, Lukaşenko'nun yemininin Belarus Cumhurbaşkanı olarak meşruiyeti olduğu anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.