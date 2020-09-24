Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'

Borrell, "Aleksandr Lukaşenko'nun 23 Eylül 2020'de sözde göreve başlaması ve bir dönem daha yetkisini sürdürmesinin demokratik meşruiyeti bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
Seçimlerden bu yana gösterilerin devam etiğini hatırlatan Borrell, Lukaşenko'nun yeniden göreve başlamasının ülkedeki siyasi krizi derinleştireceğini savundu. AB olarak Belarus halkının demokratik taleplerini desteklediklerini belirten Borrell, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözetiminde yeniden "özgür ve adil" seçimlerin yapılmasına yönelik isteklerin arkasında olduklarını aktardı.
Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada, "ABD Alexandr Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş meşru lideri olarak tanıyamaz. Önlerindeki yol Belarus halkının bağımsız gözlem altında yapılan serbest ve adil seçimlerle kendi liderlerini seçme hakkını kullanmalarını sağlayacak ulusal bir diyalog olmalıdır." ifadesini kullandı.
Sözcü, ABD'nin Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığını yineledi.
Ortagus, "İlan edilen sonuçlar hileli ve meşru değildi." iddiasında bulundu.
Alman Hükümeti, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını bildirdi.
"Belarus'taki seçimler hiçbir şekilde demokratik bir seçim için gereken asgari şartları karşılamıyordu. Ne adil ne de özgür bir seçimdi. Bu nedenle, daha önce Başbakan Angela Merkel'in söylediği gibi, bu seçimlerin sonuçlarını tanımadık. Dolayısıyla Lukaşenko, meşru Cumhurbaşkanı olarak kabul edilmesini sağlayacak koşullar yerine getirilmiş olmadığından bugünkü törenden sonra demokratik meşruiyet iddiasında bulunamaz."
Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın, Belarus'un iç işlerine hiçbir zaman karışmadığını ve her zaman Belarus halkını destekleyeceğini belirtti.
Kuleba, seçim kampanyası ve sonrasında yaşananlar göz önüne alındığında, Lukaşenko'nun yemininin Belarus Cumhurbaşkanı olarak meşruiyeti olduğu anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Demokratik olmayan bir seçimle seçilen bir başkan, ister gizlice ister aleni bir şekilde yemin etsin meşru kabul edilemez.'' ifadelerine yer verildi.