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Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'

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Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün yemin ederek göreve başlayan Aleksandr Lukaşenko'yu birçok ülke cumhurbaşkanı olarak tanımadığını ilan etti.
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.
 
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'

Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'
Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.
AB: LUKAŞENKO'NUN MEŞRUİYETİ BULUNMAMAKTADIR
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'
Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün yemin ederek göreve başlayan Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını, seçimin sonucunu tanımadığını bildirdi.
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'
AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'taki seçimin "adil ve özgür olmadığını" belirterek, sonuçlarını tanımadıklarını yineledi.

Borrell, "Aleksandr Lukaşenko'nun 23 Eylül 2020'de sözde göreve başlaması ve bir dönem daha yetkisini sürdürmesinin demokratik meşruiyeti bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
 
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'

Seçimlerden bu yana gösterilerin devam etiğini hatırlatan Borrell, Lukaşenko'nun yeniden göreve başlamasının ülkedeki siyasi krizi derinleştireceğini savundu. AB olarak Belarus halkının demokratik taleplerini desteklediklerini belirten Borrell, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözetiminde yeniden "özgür ve adil" seçimlerin yapılmasına yönelik isteklerin arkasında olduklarını aktardı.

ABD LUKAŞENKO'YU TANIMAYACAK
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'
ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıkladı. 
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'

Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada, "ABD Alexandr Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş meşru lideri olarak tanıyamaz. Önlerindeki yol Belarus halkının bağımsız gözlem altında yapılan serbest ve adil seçimlerle kendi liderlerini seçme hakkını kullanmalarını sağlayacak ulusal bir diyalog olmalıdır." ifadesini kullandı. 

Sözcü, ABD'nin Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığını yineledi.

Ortagus, "İlan edilen sonuçlar hileli ve meşru değildi." iddiasında bulundu. 

ALMANYA
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'

Alman Hükümeti, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını bildirdi.

Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Lukaşenko'nun bugünkü yemin töreninin gizlice hazırlanmış olmasına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Belarus'taki seçimler hiçbir şekilde demokratik bir seçim için gereken asgari şartları karşılamıyordu. Ne adil ne de özgür bir seçimdi. Bu nedenle, daha önce Başbakan Angela Merkel'in söylediği gibi, bu seçimlerin sonuçlarını tanımadık. Dolayısıyla Lukaşenko, meşru Cumhurbaşkanı olarak kabul edilmesini sağlayacak koşullar yerine getirilmiş olmadığından  bugünkü törenden sonra demokratik meşruiyet iddiasında bulunamaz."
UKRAYNA
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyeti olmadığını savundu.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın, Belarus'un iç işlerine hiçbir zaman karışmadığını ve her zaman Belarus halkını destekleyeceğini belirtti.

Kuleba, seçim kampanyası ve sonrasında yaşananlar göz önüne alındığında, Lukaşenko'nun yemininin Belarus Cumhurbaşkanı olarak meşruiyeti olduğu anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.
POLONYA
Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 'Tanımıyoruz!'

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Demokratik olmayan bir seçimle seçilen bir başkan, ister gizlice ister aleni bir şekilde yemin etsin meşru kabul edilemez.'' ifadelerine yer verildi.

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