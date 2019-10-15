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SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ: 3 ŞEHİT!

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ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ: 3 ŞEHİT!
Suriye'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine yapılan havan saldırısında 2 vatandaşımız şehit olurken 12 vatandaşımız da yaralandı.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi’nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi. Saldırılarda, 2 vatandaşımız şehit olurken 12 vatandaşımız da yaralandı.Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere kaldırıldı.

MENBİÇ'TE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT, SEKİZ ASKERİMİZ YARALI

Barış Pınarı Harekâtı'nın 7. gününde bir acı haber daha geldi. Menbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde bir askerimiz şehit olurken 8 askerimiz de yaralandı. Acı haberi paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, ateş açılan bölgedeki hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilerek anında karşılık verildiğini ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BUGÜNE KADAR 18 SİVİL ŞEHİT OLDU

Harekat sırasında teröristler sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleriyle Mardin’in Nusaybin ilçesi ve Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus, El Bab ve Azez kentlerine roket ve havanla saldırı düzenledi. 700’ün üzerinde roket ve havan mermisinin atıldığı saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 18 sivil şehit oldu, 200’e yakın kişi ise yaralandı. Kızıltepe’ye yönelik saldırı ile beraber şehit sayısı 20’ye yükseldi.

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