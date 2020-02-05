AA muhabiri Cemal Aşan ise şu bilgileri verdi:"Bölgede yoğun arama çalışmaları vardı. Vatandaşlarla birlikte belki yüzlerce kişi orada. Rakımın yüksek olduğu bir bölge. Olumsuz hava koşulları da etkili durumda. Ekipler çalışmalarını güçlükle yürütüyordu. İş makinaları bölgeye doğru gidiyor. Şuan çok sayıda yaralının olduğu bilgisi var. Ekiplerin sayısı hakkında net bir bilgi yok. Orada vatandaşlar da vardı. Güvenlik korucuları vardı. Çevre köylerden gelen çok vatandaş vardı. 50-60 araç var orada. Kaç vatandaş çığ altında bir bilgi yok."