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Hatay'da görevli Piyade Er Ertuğrul Üstün, sınırdan geçiş yapmaya çalışan iki Suriyeliye müdahale etmek isterken duvardan düşmesi sonucu silahının ateş almasıyla şehit oldu.

Hatay'da görevli Piyade Er Ertuğrul Üstün, sınırdan geçiş yapmaya çalışan iki Suriyeliye müdahale etmek isterken yaşanan kaza sonucu sonucu şehit oldu. Şehit Üstün'ün acı haberi, Niğde Merkeze bağlı Kayırlı köyündeki ailesine ulaştı.

DUVARDAN DÜŞEREK ŞEHİT OLDU

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında nöbetçi olan P. Er Ertuğrul Üstün, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan iki Suriye uyruklu şahsa müdahale etmek istedi. Bu esnada, duvarın üstünden aşağıya düşerek kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Şehidin cenazesi ikindi namazı sonrası Kayırlı köyünde düzenlenecek tören sonrası köy mezarlığına defnedilecek.

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