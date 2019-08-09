ACEMİ KASAPLARA ÖNLEM!

Kurban Bayram'ında acemi kasaplar, artık ellerini kesmeyecek. Paslanmaz tel ile örgü şeklinde üretilen çelik eldiven Kurban Bayram'ında acemi kasapların yaralanmalarının önüne geçmiş olacak.

SonDakika.com'u haberine göre; Kurban Bayram'ında acemi kasaplar, ellerini kesmekten ve hayatlarını tehlikeye atmaktan çelik eldivenle koruyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kasaplar için hazırladığı risk kontrolü listesinde alınması gereken tedbirler içerisinde olan çelik eldiven, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların gözdesi oluyor. Hayati öneme sahip çelik eldiven 450 liradan satışa sunuluyor. Paslanmaz tel ile örgü şeklinde üretilen çelik eldiven Kurban Bayram'ında acemi kasapların yaralanmalarının önüne geçmiş olacak. Çelik eldiven; bıçak, balta, satır gibi kesici aletlerin de darbelerinden etkilenmiyor.