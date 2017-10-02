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Acemi çapkın böyle yakalandı

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Acemi çapkın böyle yakalandı
Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, önceki gece Ortaköy’deki Ruby adlı mekandan iki kadın arkadaşıyla beraberdi.

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, önceki gece Ortaköy’deki Ruby adlı mekandan iki kadın arkadaşıyla beraberdi.

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Ünlü futbolcu, dışarıda muhabirlerin beklediğini öğrenince kadın arkadaşları önden taksi gitti. 15 dakika sonra mekandan ayrılan İnan, saat 05.00 gibi Gümüşsuyu’nda araçtan indi ve CVK Otel’e yöneldi.d-005.jpg

Futbolcu, otele giriş yapacağı sırada güvenlik görevlileri muhabirleri görüp futbolcuyu uyardı. İnan, geldiği yöne doğru yürümeye başladı.

Tekrar taksiye binen İnan, bu kez otele arka kapıdan girmeyi denedi. Orada da muhabirlerin olduğunu görünce taksiyle hızla uzaklaştı.

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