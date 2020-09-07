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ACARLARIN OLAYLI GECESİ

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ACARLARIN OLAYLI GECESİ
Acar Şirketler Grubu Başkanı Erdinç Acar, 3 çocuğunun annesi Hande Demir ile anlaşmalı olarak yollarını ayırmışlardı.

Magazin kulislerinde bu ayrılığın ardından bir çok dedikodu dolaşmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz akşam kalabalık koruma ordusu ile Ulus Sunset'e giden Erdinç Acar ve abisi Erdal Acar'ın eğlence gecesi tatsız bitti.

İddialara göre, Acar Grup Başkanı Erdinç Acar aynı mekanda petrolcü Mevlüt Özdoğan ile karşılaştı, ikili arasında mekan içinde başlayan gerginlik abi Erdal Acar'ın araya girmesiyle beraber bahçeye taştı.

Acar, eski eşi Hande Demir ile boşanma sebebi olarak gördüğü Mevlüt Özdoğan'a kafa atınca ortalık karıştı.

Abi Erdal Acar'ın korumaları Özdoğan'ı öldüresiye dövdü. Mekan korumaları tarafından zorlukla mekandan kaçırılan Mevlüt Özdoğan'ın aslında magazin sayfaların yabancı olmadığı ortaya çıktı.

Özdoğan'ın bir dönem manken Simge Tertemiz ve oyuncu Ceren Hindistan ile yaşadığı aşk ile gündeme geldiği ortaya çıktı.

Kısa süreli magazinsel aşkları ile gündeme gelen darp mağduru Mevlüt Özdoğan ile Erdinç Acar cephesinden şimdilik bir yalanlama gelmedi.

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