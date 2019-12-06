AB'yi Ayağa Kaldıran Harita!

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz'de ikiülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen ve özellikle komşu ülkeleri panikleten haritanın detayları hükümetin anlaşmayı TBMM'ye taşımasıyla ortaya çıktı.

Yunanistan'ın Libya'ya nota verdiği, AB'nin 'Açıklayın' dediği anlaşma, Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneydoğusunda Türkiye ile Libya arasında 18.6 millik bir deniz sınırı öngörüyor.







Libya ile imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına lilişkin Mutabakat Muhtırası" ile Doğu Akdeniz'deki hukuki ve siyasi argümanlarına önemli bir destek sağlayan Ankara, dün anlaşmayı Meclis'in onayına sundu.

Hürriyet gazetesinden Sevil Erkuş'un haberine göre, böylece başta komşular ve AB'nin "Metni açıklayın" dediği anlaşmanın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Türkiye'de alınan onayın ardından Ankara, anlaşmayla ilgili Birleşmiş Milletler'e bildirimde bulunacak. Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) de anlaşmayı onayladı.

18.6 MİLLİK SINIR

Anlaşma metnine göre, Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı (KS) ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırları belirlendi. Libya mutabakatı, Türkiye'nin KKTC ile 2011'de yaptığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'ndan sonra bölgede yaptığı ikinci deniz yetki sınırlandırma anlaşması. Ancak Türkiye, Akdeniz'de henüz MEB ilan etmedi. MEB sınırları balıkçılık sektörünü içerdiği için ilgili kurumlar arasında çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Libya ile varılan son mutabakattan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarını gösteren harita Libya ile varılan son mutabakattan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarını gösteren harita

ANKARA DİYALOĞA AÇIK

Mutabakatın içeriği ve hedefleri hakkında Hürriyet'e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Libya Anlaşması'nın ardından Ankara'nın Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltme amacını taşımadığını, Türkiye'nin bölgedeki diğer ülkelerle de deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşmalarını yapmaya açık olduğunu vurguluyor. Ancak Ankara, resmen tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) olası diyalog sürecinin dışında tutuyor.

KADDAFİ'DEN BERİ

2009 yılından bu yana, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminden beri, Libya ile söz konusu mutabakatın yapılması için görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da Istanbul'da iki ülkenin dişişleri bakanları tarafından imzalanan mutabakat öncesinde Türkiye kritik bir adım attı. 13 Kasım'da BM Genel Sekreteri'ne hitaben gönderilen mektup ile Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sınırlarına ilişkin bildirimde bulundu. Libya anlaşması da bu sınırlar üzerine yapıldı.